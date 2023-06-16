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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-6-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة – الراحة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم في مصر،  وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 16-6-2023.

سعر الدولار اليوم 

الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع. 

  • الدولار في  البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
  • في المصرف المتحد: 30.85 للشراء،30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في كريدي أجريكول – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي – مصر:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.4044 جنيه33.5219 جنيه
جنيه إسترلينى39.0360 جنيه39.1713 جنيه
فرنك سويسرى34.1999 جنيه34.3228 جنيه
100 ين يابانى21.8532 جنيه21.9267 جنيه
ريال سعودى8.2228 جنيه8.2492 جنيه
دينار كويتى 100.3724 جنيه100.7213 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.3072 جنيه 4.3216 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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