سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-6-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة – الراحة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 16-6-2023.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

في المصرف المتحد: 30.85 للشراء،30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.4044 جنيه 33.5219 جنيه جنيه إسترلينى 39.0360 جنيه 39.1713 جنيه فرنك سويسرى 34.1999 جنيه 34.3228 جنيه 100 ين يابانى 21.8532 جنيه 21.9267 جنيه ريال سعودى 8.2228 جنيه 8.2492 جنيه دينار كويتى 100.3724 جنيه 100.7213 جنيه درهم اماراتى 8.3968 جنيه 8.4237 جنيه اليوان الصينى 4.3072 جنيه 4.3216 جنيه