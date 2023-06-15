سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-6-2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس المستوى السعري الحالي منذ عدة أشهر بعد أن اتجهت الحكومة لأكثر من مرة خلال العام الجاري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولاا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-6-2023 .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، وسجل للبيع 30.95 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.9 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري: 30.85 جنيه للشراء، وسجل للبيع 30.65 جنيه.

البنك المصرى الخليجى: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديث أمس الأربعاء أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مشيرًا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

أسعار العملات الأجنبية