الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أثر على الاقتصاد الأوروبى

الركود الأوروبي
الركود الأوروبي

قال الخبير الاقتصادي أنور القاسم، إن الركود الذي تشهده أوروبا حاليًا تقني وليس عميقا، حيث لم تستطع أوروبا تسجيل أي نمو خلال الفترة الماضية.

 الركود الأوروبي 

أضاف القاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي، كما أن الاقتصاد الألماني وركوده أثر على باقي اقتصاديات القارة، حيث تعد هذه الدولة قاطرة الاقتصاد الأوروبي.

معدلات التضخم 

وتابع "أوروبا استطاعت خفض معدلات التضخم نتيجة التدخل المباشر من البنك المركزي".

استطرد: "إذا استمرت الأوضاع الألمانية في التدهور وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بدول القارة فسوف تقع أوروبا قي أزمة الركود العميق".

أنور قاسم الركود الاقتصادي التضخم الأوروبي القاهرة الإخبارية خبير في الشأن الاقتصادي

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