خبير اقتصادي: قرار الرئيس السيسي يحافظ على أسعار السلع ويحمي المواطن

"عندما يتعرض الموضوع لحياة المصريين منقعدش في مكاننا" كانت تلك إحدى العبارات الملخصة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والتي قالها خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

خلال حديثه أوضح الرئيس أنه لن يحدث تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار إذا كان له تأثير على المصريين قائلًا "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو له تأثير على المصريين "بلاش".

وأكد الرئيس على أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

خالد الشافعي: حديث الرئيس يؤكد حرصه على المواطن

علق الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية في حديثه لـ"الدستور" على كلمة الرئيس، قائلًا إن قرار الرئيس بعدم تحرير سعر صرف الجنيه في حال كان له تأثير سلبي على المواطنين، يوضح حرص الدولة على مصلحة المواطن، ووضعها في المقام الأول قبل أي شئ.

وتابع أن هذا القرار من شأنه المحافظة على أسعار السلع، وعدم ارتفاعها و حدوث طفرة إضافية بها، خاصة أن بعض التجار الجشعين يستغلون فرص تحرير سعر الصرف ليرفعوا من ثمن السلع دون مبرر وبشكل عشوائي بما يتناسب ومصلحتهم فقط.

أضاف الشافعي أن هذا القرار كذلك يغلق الأبواب أمام بعض المستثمرين المشككين في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يسمح بتداول الأصول بالأسعار المعلنة وليس بأسعار أدنى منها.



كما أكد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يمثل قرارًا جريئًا للغاية خاصة في تلك الأوقات الصعبة التي يعاني فيها العالم من ازمة اقتصادية واضحة.

يُذكر أنه خلال كلمته أشار السيسي، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويّا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وقد شارك في المؤتمر الوطني للشباب في الأسكندرية عدد كبير من الشباب الذين يمثلون شرائح وقطاعات الشباب المصري وذلك من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وكذلك الإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب.