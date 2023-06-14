الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية قبيل موسم الحج 1444/2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر جوجل حاليا، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة لأداء المناسك، قبيل الوقوف على جبل عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري وفقا للحسابات الفلكية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة من قبل الحجاج أو من الجالية المصرية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر جالية عربية بالمملكة.

وإليكم أسعار صرف العملة السعودية في البنوك المصرية:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

 

وصل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الريال السعودي بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

في بنك التعمير والإسكان وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي  وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

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