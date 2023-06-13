سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع قرب موعد عيد الاضحى المبارك حرص الشباب والمواطنين على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث تكثر الأفراح والمناسبات، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم بمصر تراجعا بحوالي مبلغ 270 جنيها كمتوسط لكافة الأعيرة، عقب شهر من تطبيق قرار الإعفاء الجمركي عن جميع المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وأعلنت مصلحة الجمارك اليوم أن تكون المنافذ الجمركية قد شهدت دخول أكثر من حوالي ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب وتكون بصحبة الركاب القادمين من الخارج وذلك يكون خلال شهر واحد من التطبيق لقرار رئيس الوزراء بالإعفاء عن “الذهب” الوارد من الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الأخرى وتكون ما عدا القيمة المضافة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023



بلغ الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في محلات الصاغة والمجوهرات كالآتي:

وصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو عيار 24 الآن إلى 2628 جنيها.

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو عيار 21 الآن عند 2300 جنيه.

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو عيار 18 الآن إلى 1971 جنيها.

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو عيار 14 الآن عند 1533 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 نحو مبلغ 18400 جنيه، وزن حوالي 8 جرامات ذهب صافي وتكون قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية، بخسارة قدرها مبلغ 2160 جنيها، بينما سجل سعره شراء من المستهلك حوالي قيمة 18320 جنيها.

إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية





يشمل قرار الإعفاء من “الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ” والتثمين واردات الذهب وتكون بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، وأيضا الحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ولا تسري الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.