الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: لولا إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية لوصل سعر الجرام 3500 جنيه

الذهب
الذهب

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن إعفاء الوافدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الذهب  ساعد على استقرار السوق بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بعدما وصل سعر الجرام لـ 2850 جنيه، ولولا القرار لتجاوز سعر الجرام 3500 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الذهب هو بديل للعملة الصعبة، واستقراره يساعد على استقرار سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

ولفت إلى أن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، ساعد على دخول نحو 194 كيلو جرام خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل لـ2290 جنيها.

وأردف: "نتوقع زيادة حجم الذهب القادم من الخارج أضعاف الكمية التي دخلت بالفعل منذ صدور القرار، فضلًا عن خلق منافسة في سوق المشغولات الذهبية".

وأكد أن القرار لم يحدد أي كميات من الذهب تدخل مصر من دون أي رسوم جمركية طالما للاستخدام الشخصي، وليس للتجارة التي تخضع لحسابات أخرى. 

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