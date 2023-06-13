سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية موسم الحج واستعداد الحجاج للسفر إلى المملكة العربية السعودية، حرص المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجلت أسعار صرف الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه بمصر بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والكثير من الشركات العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية



ويشهد الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك إقبالا من قبل عملاء البنوك ويكون بالتوازي مع قرب موسم الحج، وستحاول جميع البنوك المصرية توفير الاعتمادات المالية وتكون من الريال السعودي لتلبية كافة طلبات الحجاج.

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبحسب ما جاء بموقع البنك المركزي المصري الرسمي، فقد وصلت أسعار الريال السعودي اليوم إلى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في أكبر بنوك الحكومة، البنك الأهلي المصري نحو 8.2 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر اليوم الثلاثاء 13 يونيو

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر حوالي 8.2 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو في البنك التجاري الدولي CIB

وصل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة الحكومي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 يونيو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع