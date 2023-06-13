مع بدء الصباح حرص التجار في جميع الأسواق والمقاولين على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك أمام المستهلك بالسوق المحلي المصري، وتكون عند متوسطات مبلغ 39 ألف جنيه لطن الحديد المسلح، وقيمة 1990 جنيهًا في الأسمنت الرمادي.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار مواد البناء على النحو التالي:

وسجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 13 يونيو في السوق المحلي المصري نحو مبلغ 39.831 جنيه، طبقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فيما وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى مبلغ 38.795 جنيه.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم الثلاثاء 13 يونيو

سعر حديد المراكبي عند 38500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي عند 38500 جنيه للطن.

سعر حديد العشري عند 39500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي عند 39500 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل عند 39500 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي عند 39500 جنيه للطن

سعر حديد العلا عند 39200 جنيه للطن

سعر حديد الجيوشي عند 39200 جنيه للطن

سعر حديد السويس للصلب عند 37500 جنيه للطن

سعر حديد المصريين عند 39000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو

وصل سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر إلى مبلغ 1994.5 جنيه للطن الواحد، طبقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في السوق المصري وتسليمة أرض المصنع.