الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء الصباح حرص التجار في جميع الأسواق والمقاولين على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك أمام المستهلك بالسوق المحلي المصري، وتكون عند متوسطات مبلغ 39 ألف جنيه لطن الحديد المسلح، وقيمة 1990 جنيهًا في الأسمنت الرمادي.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار مواد البناء على النحو التالي:

وسجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 13 يونيو في السوق المحلي المصري نحو مبلغ 39.831 جنيه، طبقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فيما وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى مبلغ 38.795 جنيه.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم الثلاثاء 13 يونيو

  • سعر حديد المراكبي عند 38500 جنيه للطن.
  • سعر حديد بشاي عند 38500 جنيه للطن.
  • سعر حديد العشري عند 39500 جنيه للطن.
  • سعر حديد الجارحي عند 39500 جنيه للطن.
  • سعر حديد مصر ستيل عند 39500 جنيه للطن.
  • سعر حديد الكومي عند 39500 جنيه للطن
  • سعر حديد العلا عند 39200 جنيه للطن
  • سعر حديد الجيوشي عند 39200 جنيه للطن
  • سعر حديد السويس للصلب عند 37500 جنيه للطن
  • سعر حديد المصريين عند 39000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو

وصل سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر إلى مبلغ 1994.5 جنيه للطن الواحد، طبقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في السوق المصري وتسليمة أرض المصنع.

  • سعر طن أسمنت العسكري 1730 جنيهًا للطن.
  • سعر طن أسمنت السويدي 1890 جنيهًا للطن.
  • سعر أسمنت وادي النيل 1720 جنيهًا للطن.
  • سعر أسمنت حلوان 1780 جنيهًا للطن.
  • أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1165 و1218 جنيهًا.
  • سعر طن الأسمنت المسلح عند 1820 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت النصر عند 1800 جنيه.
  • سعر طن أسمنت المعلم عند 1760 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت وادى النيل عند 1730 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت المخصوص عند 1820 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت سيناء عند 1740 جنيهًا.
أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء سعر الحديد والاسمنت اليوم الحديد والاسمنت

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