سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

يبحث المواطنين الراغبين في البناء عن سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار بفعل الاستقرار التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك حيث تعتمد الصناعة على مدخلات يتم استيرادها من الخارج.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

شهدت أسواق حديد التسليح ومواد البناء انخفاضًا نسبيًا في الأسعار خلال الأيام الماضية بفعل استقرار أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري ويرصد الدستور من خلال التقرير سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية للحديد والصلب وهي كما يلي :-

سعر الحديد اليوم للمستهلك

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع بشاي نحو 36700 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع عز نحو 37000 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع الدخيلة نحو 37000 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع العشري نحو 35500 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع المعادي نحو 35500 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع مصر ستيل نحو 35000 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع المصريين نحو 37000 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

سجل الحديد المصلح من إنتاج مصانع السويس نحو 33000 جنيه للطن شاملة 14 % ضريبة القيامة المضافة.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم الأحد 2023

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع النصر نحو 2010 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع وادي النيل نحو 1880 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع المخصوص نحو 1990 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع العسكري نحو 1880 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع سيناء نحو 1890 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع حلوان نحو 1990 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع السهم نحو 1890 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع السويدي نحو 2060 جنيه.

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