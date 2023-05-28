كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

استقر سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 خلال تعاملات الأحد، بعد أن انخفضت طوال الأسابيع الماضية مع استمرار حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.

وارتفع سعر طن الحديد بصورة كبيرة في الشهور الماضية رغم الركود العالمي مع اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه مقابل الدولار لأكثر من مرة مما دفع مصنعي الحديد إلى رفع سعر طن الحديد عدة مرات متتالية لتجاوز مستوى 35 ألف جنيه لأغلب الشركات المصنعة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

حددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة إلى مجلس الوزراء سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 بالدولار، وجاء متوسط السعر الحديد الخام : 105.41دولار / الطن المترى، وجاء متوسط سعر حديد التسليح : 530.08دولار / طن

سعر الحديد للمستهلك اليوم

حددت شركات الحديد سعر الطن والذي عاود الارتفاع خلال الأيام الماضية بعد أن هبطت أسعاره بصورة واضحة بداية الشهر الجاري ، والذي أرجعه العاملون في سوق مواد البناء إلى ركود طلبات الشراء على طن الحديد وسط حالة الركود العالمية لمواد البناء، وجاء سعر الحديد في أكبر الشركات العاملة في مصر كالتالي

طن الحديد من شركة حديد عز 40,200 جنيه

طن الحديد من شركة حديد بشاى 39,700 جنيه

طن الحديد من حديد المصريين 39,500 جنيه

طن الحديد من العتال 39,500 جنيه

طن الحديد من سرحان 39,500 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

طن حديد بيانكو 39,000 جنيه

طن حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

قد يهمك أيضا: