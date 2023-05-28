كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
استقر سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 خلال تعاملات الأحد، بعد أن انخفضت طوال الأسابيع الماضية مع استمرار حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.
وارتفع سعر طن الحديد بصورة كبيرة في الشهور الماضية رغم الركود العالمي مع اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه مقابل الدولار لأكثر من مرة مما دفع مصنعي الحديد إلى رفع سعر طن الحديد عدة مرات متتالية لتجاوز مستوى 35 ألف جنيه لأغلب الشركات المصنعة.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.
سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
حددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة إلى مجلس الوزراء سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 بالدولار، وجاء متوسط السعر الحديد الخام : 105.41دولار / الطن المترى، وجاء متوسط سعر حديد التسليح : 530.08دولار / طن
سعر الحديد للمستهلك اليوم
حددت شركات الحديد سعر الطن والذي عاود الارتفاع خلال الأيام الماضية بعد أن هبطت أسعاره بصورة واضحة بداية الشهر الجاري ، والذي أرجعه العاملون في سوق مواد البناء إلى ركود طلبات الشراء على طن الحديد وسط حالة الركود العالمية لمواد البناء، وجاء سعر الحديد في أكبر الشركات العاملة في مصر كالتالي
- طن الحديد من شركة حديد عز 40,200 جنيه
- طن الحديد من شركة حديد بشاى 39,700 جنيه
- طن الحديد من حديد المصريين 39,500 جنيه
- طن الحديد من العتال 39,500 جنيه
- طن الحديد من سرحان 39,500 جنيه
- حديد العشري 39,500 جنيه
- حديد المراكبى 39,500 جنيه
- حديد عطية 39,400 جنيه
- حديد الكومى 39,300 جنيه
- حديد المعادي 39,300 جنيه
- طن حديد بيانكو 39,000 جنيه
- طن حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
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