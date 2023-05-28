الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن سعر مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين الذين يعملون في مجال العقارات أو المواطنين الساعين لاستكمال بناء منازلهم وفق التراخيص الممنوحة لهم من الإدارات المحلية.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 مايو 2023
 

نعرض خلال السطور التالية  أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 مايو 2023.
 

سعر الحديد اليوم 
 

سعر حديد عز 37,000 جنيه. 
سعر حديد المصريين 36,500 جنيه. 
سعر حديد بشاي 36,700 جنيه.
سعر حديد العتال 35,500 جنيه.
سعر حديد عطية 35,500 جنيه.
سعر حديد سرحان 35,000 جنيه.
سعر حديد المراكبي 35,500 جنيه.
سعر حديد الكومي 35,500 جنيه. 
سعر حديد المعادي 35,500 جنيه. 
سعر حديد العشري 35,500 جنيه.
سعر حديد بيانكو 35,000 جنيه. 
سعر حديد مصر ستيل 35,000 جنيه. 
سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم 

سعر أسمنت المسلح 1790 جنيهًا. 
سعر أسمنت النصر 1730 جنيهًا.
سعر أسمنت الممتاز 1880 جنيهًا. 
سعر أسمنت التعمير 1780 جنيهًا. 
سعر أسمنت المنيا 1890 جنيهًا.
سعر أسمنت المصريين 1770 جنيهًا. 
سعر أسمنت الصعيد 1800 جنيه.
سعر أسمنت أسيوط 1800 جنيه. 
سعر أسمنت النهضة 1820 جنيهًا. 
سعر أسمنت وادي النيل 1740 جنيهًا.
سعر أسمنت المخصوص 1760 جنيهًا.
سعر أسمنت العسكري 1730 جنيهًا.
سعر أسمنت سيناء 42.5 1730 جنيهًا.
سعر أسمنت السهم 1730 جنيهًا.
سعر أسمنت المعلم 1740 جنيهًا.
سعر أسمنت حلوان 1820 جنيهًا.
سعر أسمنت السويدي 1880 جنيهًا. 
سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 1890 جنيهًا.
سعر أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه.
سعر أسمنت تايتان 1860 جنيهًا.
سعر أسمنت الدلتا 1850 جنيهًا.
سعر أسمنت المصري 1840 جنيهًا.
سعر أسمنت المهندس 1900 جنيه.
سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيهًا.
سعر الأسمنت الأبيض العادة 3300 جنيهًا. 
سعر أسمنت سوبر سيناء 3150 جنيهًا.
سعر أسمنت سوبر رويال 3150 جنيهًا. 
سعر أسمنت رويال العادة 3150 جنيهًا. 
سعر أسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه.
سعر أسمنت الواحة 1215 جنيهًا.
سعر الأسمنت المقاوم 1830 جنيهًا. 
سعر أسمنت قاهر البحار 1840 جنيهًا. 
سعر أسمنت السويس سي ووتر 1840 جنيهًا.
أسمنت السويدي المقاوم 1940 جنيهًا.
 

سعر الطوب اليوم 
 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه
طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه
طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه 
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه
طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه
طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه
 

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