الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: دراسة تشغيل بعض القطارات خلال الصيف لتوفير الراحة للمواطنين

القطارات
القطارات

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه يتم فى الوقت الحالي دراسة تشغيل عدد من القطارات بخطوط القطارات التي تشهد إقبالًا كثيرًا خلال فترة الصيف وذلك بسد احتياجات جمهور الركاب.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم تشغيل عدد من القطارات الإضافية على خطوط الوجه البحري بخط القاهرة- الإسكندرية، كما سيتم تشغيل عدد من القطارات بخط القاهرة- مطروح وكذلك الإسكندرية- مطروح، وذلك لسد احتياجات الركاب بتلك الخطوط التي تشهد إقبالًا كثيرًا.

وأضافت المصادر أنه يتم حاليًا دراسة تشغيل عدد من القطارات وذلك نظرًا لزيادة الضغط على تلك القطارات مع دخول فصل الصيف، فالمواطنون يعتبرون أن السكة الحديد واحدة من أكثر وسائل المواصلات أمانًا إلى جانب أنها الوسيلة الأرخص والأسرع بين محطات السكك الحديدية.

وأشارت المصادر إلى أن مرفق السكة الحديد يعمل بشكل مستمر على توفير الراحة الكاملة لجمهور الركاب، وتوفير حياة كريمة لهم خاصة مع اعتماد عدد كبير من المواطنين على مرفق السكة الحديد.

السكة الحديد دراسة تشغيل بعض القطارات خلال الصيف لتوفير الراحة للمواطني القطارات السكة الحديد دراسة تشغيل بعض القطارات خلال الصيف لتوفير الراحة للمواطنين خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه يتم فى الوقت الحالىد

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