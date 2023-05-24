الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصديق على 275 قرار تصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن عدد طلبات حالات التصالح على مخالفات البناء التي تم التصديق عليها حتى الآن بمدينتي نويبع وأبوزنيمة وصل 275 حالة.

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وصدّق محافظ جنوب سيناء على 52 قرارًا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع "نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع بمكتب المحافظ  بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.

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وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن التصديق تم بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

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أفاد نائب رئيس المدينة انه تم التصديق علي عدد 84 قرارًا من قبل واليوم تم التصديق على 52 قرارًا للتصالح ليصبح  إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 136 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة نويبع.

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مصر سيناء جنوب سيناء التصالح مخالفات البناء

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