84 % زيادة فى الحديد.. "الإحصاء" يرصد تطور أسعار مواد البناء خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسطات أسعار مواد البناء خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بالشهر المناظر من العام نفسه، والشهر نفسه من العام السابق عليه.

وبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 10، 13، 16 مم للطن 38.13 ألف جنيه في شهر أبريل 2023 مقابل 32.51 ألف جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 17.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 20.72 ألف جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة زيادة قدرها 84%.

كما بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأ فى شيكارة 50 كجم 95.14 جنيه فى شهر أبريل 2023 مقابل 94.32 جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 75.61 جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة زيادة قدرها 25.8%.

ارتفع متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب لـ 8.06 ألف جنيه فى شهر أبريل 2023 مقابل 8.03 ألف جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 5.71 ألف جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة زيادة قدرها 41.1%.

سجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش "3 مم" أبيض للمتر المسطح 161.92 جنيه فى شهر أبريل 2023 مقابل 161.41 جنيه فى شهر مارس 2023 بنسبة زيادة 0.3% بينما كان متوسط سعر البيع 119.03 جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة زيادة قدرها 36%.

استقر متوسط سعر بيع م3 من رمل عند 163.73 جنيه فى شهر مارس 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان متوسط السعر قد بلغ 121.02 جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 35.29%.

كما استقر متوسط سعر بيع م3 من زلط عند 228.58 جنيه فى شهر أبريل 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 209.35 جنيه فى شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.19%.