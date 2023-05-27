سعر طن الحديد والأسمنت السبت 27-5-2023 من خلال نشرة الأسعار التفصيلية التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميا لمساعدتهم على معرفتها في الحياة اليومية لقضاء طلباتهم حيث يتم تحديث الأسعار وفقا لكافة المستجدات في الأسواق المصرية والبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 27-5-2023

يستطيع الراغبين في الزواج من الشباب متابعة كافة المعلومات عن سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 27-5-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب من خلال نشرة الأسعار اليومية وهى كما يلي:-

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 36500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 35000 جنيه للطن

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35000 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37000 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 36700 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 35500 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 35000 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1730 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1735 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1805 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1890 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1730 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1790 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1735 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد 1718 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1745 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1760 جنيه.