قائمة أسعار الدواجن والبط والحمام اليوم الجمعة 26 مايو 2023

شهدت أسعار الدواجن تراجعا خلال الفترة الماضية، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة الدواجن والشركات.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26 مايو 2023

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 26 مايو مابين 63.00 جنيه إلي 64.00 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ الساسو اليوم الجمعة 26 مايو مابين 70.00 جنيه 71.00 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ البلدي اليوم الجمعة 26 مايو مابين 90.00 جنيه 95.00 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط سعر لحم أمهات أبيض اليوم الجمعة 26 مايو مابين 57.00 جنيه 58.00 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن في الشركات اليوم الجمعة 26 مايو 2023

بلغ متوسط أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 58 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ الأبيض 62 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ الأحمر 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم السمان55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 56 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 43 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )45 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط(فرنساوي)50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (مسكوفي)95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم أمهات الأبيض50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم فخد نعام250 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم نعام القائم120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ البلدي90 جنيها للكيلو.