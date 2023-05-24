اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أعلاف خامات الذرة والصويا تمثل 75% أو 80% من الدواجن والبيض، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تأخر بعض الشيء في الافراجات عن الذرة والصويا.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن اليوم مع الإفراجات وتوفر الخامات، تراجعت أسعار الذرة من 20 ألف جنيه للطن إلى 13 و15 ألف جنيه للطن، حسب المنشأ، كما تراجعت أسعار الصويا من 42 ألفا إلى 36 ألفا للطن، كما تراجعت أسعار الأعلاف بكافة أنواعها؛ سواء البياضة أو التسمين حوالي 4 آلاف جنيه للطن، وهو شيء إيجابي ومؤشر لزيادة الإنتاج، حيث سيؤدي الإنتاج إلى توازن وتراجع الأسعار.

وأوضح أن أسعار الدواجن اليوم سجلت من 67 جنيهًا إلى 62 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، كما تراجع البيض من 92 جنيهًا للطبق إلى 78 جنيهًا، رغم أن المربي اليوم يبيع بأسعار أقل من التكلفة نتيجة انخفاض القوى الشرائية.

وعن تراجع أسعار الحبوب عالميًا، أكد أن ما يحكم أسعار الحبوب في العالم بورصة في شيكاغو للحبوب، لافتًا إلى أن هذه البورصة مسئولة عن التسعير، والمتوقع تراجع في أسعار الحبوب خلال الموسم القادم، معقبًا: "هل سنشهد هذا الانخفاض في مصر، فإن هذا مستبق بمدى الإفراجات ومدى توفير النقد الأجنبي".