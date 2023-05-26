الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023 خلال التعاملات الصباحية

الفضة
الفضة

معدن الفضة من المعادن الهامة والتي لا غني عنها، حيث انها تدخل في صناعة من أهم الصناعات خلال الفترة الحالية وهي صناعة الإكسسوارات، حيث يلجأ الكثير اليها خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب.

 

أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في بورصة المعادن وجاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9    

بلغ متوسط أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 22.77 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.74 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8       

بلغ متوسط أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر21.81 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.71 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5      

بلغ متوسط أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 21.06 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.68 دولار.

تعافي أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم

تراجع في أسعار النحاس العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس

جرام فضة عيار 916         

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 20.86 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.68 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر19.92 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.64 دولار.

جرام فضة عيار 800       

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 800  اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر18.22 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.59 دولار.

جرام فضة عيار 750       

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 17.08 جنيها  مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.55 دولار.

جرام فضة عيار 585        

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر13.32 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.43 دولار.

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