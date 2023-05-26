أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023 خلال التعاملات الصباحية

معدن الفضة من المعادن الهامة والتي لا غني عنها، حيث انها تدخل في صناعة من أهم الصناعات خلال الفترة الحالية وهي صناعة الإكسسوارات، حيث يلجأ الكثير اليها خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفضة اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في بورصة المعادن وجاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغ متوسط أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 22.77 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.74 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغ متوسط أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر21.81 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.71 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغ متوسط أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 21.06 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.68 دولار.

جرام فضة عيار 916

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 20.86 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.68 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر19.92 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.64 دولار.

جرام فضة عيار 800

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر18.22 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.59 دولار.

جرام فضة عيار 750

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر 17.08 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل 0.55 دولار.

جرام فضة عيار 585

بلغ متوسط أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الجمعة 26 مايو في بورصة المعادن سعر13.32 جنيها مقابل السعر العالمي في بورصة المعادن والذي سجل0.43 دولار.