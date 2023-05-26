تعافي أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم

تعافت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم بعد أن انخفضت بشكل حاد أمس في التعاملات المسائية لتسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع.

يأتي هذا في ظل ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع بالإضافة إلى قرب التوصل إلى حل لأزمة الديون الأمريكية.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وفق التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1952 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6% بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 9 أسابيع بداية جلسة اليوم عند 1936 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن فقد الذهب يوم أمس 16 دولار من قيمته منخفضاً بنسبة 0.9%.

سوق الذهب في مصر

وانخفضت أسعار الذهب محلياً خلال تداولات أمس لتستجيب لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2330 جنيه للجرام لينخفض بمقدار 30 جنيه عن أعلى سعر سجله يوم أمس عند 2360 جنيه للجرام. بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيه.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل استقرار الأسواق المحلية بشكل كبير وغياب العوامل التي تسبب تذبذب حاد في الأسواق مما يدفع سعر الذهب محلياً إلى التداول وفقاً للتغيرات في الأسواق العالمية.