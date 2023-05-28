منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد 28 مايو 2023

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر، وذلك بعد تصدره محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق، لأن سعر الدولار يخضع لعدة عوامل منها آليات العرض والطلب والتضخم والأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم.

سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي ينشر "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

لم يتغير سعر الدولار اليوم الأحد 28 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.