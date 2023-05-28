سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية بشكل مستمر لرصد آخر تطوراته أمام الجنيه المصري في التعاملات المالية.
اقرأ ايضا
ننشر اسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28 مايو 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023
يورو
33.0861 جنيه للشراء
33.2033 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.1343 جنيه للشراء
38.2675 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.0827 جنيه للشراء
34.2058 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.1283 جنيه للشراء
22.2000 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء
8.2489 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2862 جنيه للشراء
100.6367 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء
8.4245 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3619 جنيه للشراء
4.3766 جنيه للبيع