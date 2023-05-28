الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية بشكل مستمر لرصد آخر تطوراته أمام الجنيه المصري في التعاملات المالية.

 

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سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية

 

يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 

 

يورو
33.0861 جنيه للشراء 
33.2033 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.1343 جنيه للشراء 
38.2675 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.0827 جنيه للشراء 
34.2058 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.1283 جنيه للشراء 
22.2000 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء 
8.2489 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.2862 جنيه للشراء 
100.6367 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء 
8.4245 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3619 جنيه للشراء 
4.3766 جنيه للبيع

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