سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية بشكل مستمر لرصد آخر تطوراته أمام الجنيه المصري في التعاملات المالية.

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سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية

يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 28/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023





يورو

33.0861 جنيه للشراء

33.2033 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.1343 جنيه للشراء

38.2675 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0827 جنيه للشراء

34.2058 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.1283 جنيه للشراء

22.2000 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء

8.2489 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.2862 جنيه للشراء

100.6367 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3975 جنيه للشراء

8.4245 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3619 جنيه للشراء

4.3766 جنيه للبيع