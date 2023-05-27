اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود.. ومخاوف من انهيار وشيك

صحيفة الجارديان

توقع عدد من الخبراء لصحيفة "الجارديان" دخول الاقتصاد البريطاني حالة الركود بسبب ارتفاع معدلات التضخم على نحو كبير مع رفع أسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا بشكل مستمر.

ركود الاقتصاد البريطاني

وقال عدد من الخبراء الذين تحدثت اليهم صحيفة “الجارديان” البريطانية إنه من المتوقع أن يقوم بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة مجددا إلى أكثر من 5% وووفقا للخبراء فان رفع سعر الفائدة بشكل مستمر من شأنه أن يودي إلى ركود ولكنه في النهاية سوف يعمل على ترويض التضخم.

وأوضح جاجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة الركود.

فيما قال كير ستارمر، زعيم حزب العمل إنه قلق بشأن الرهون العقارية حيث يكافح الناس لدفع الفواتير.

وتوقع الاقتصاديون أنه مع رفع سعر الفائدة والدخول في ركود فان ذلك سيسبب معاناة للكثير من الأسر البريطانية فضلا عن الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية.

وتوقعت الجارديان أن الأداء الاقتصادي الحالي سوف يؤثر سلبا على رئيس الوزراء ريشي سوناك لاسيما مع قرب الانتخابات العامة في بريطانيا.

وأكد ديفيد جوك، السكرتير السابق لوزارة الخزانة عن حزب المحافظين أن أفضل فرصة للمحافظين في الانتخابات القادمة ستكون مع تحسن مستويات المعيشة وانخفاض أسعار الفائدة.