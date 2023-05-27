7 يونيو.. البنك الدولي يصدر تقريرًا حول "البناء من أجل الشمول"

يعقد البنك الدولي، يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، فعالية لإطلاق تقرير: "البناء من أجل الشمول.. إعادة تصور الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحضور ومشاركة كل من فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و وفاء سعيد بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وكريستوبال ريداو-كانو، كبير الخبراء الاقتصاديين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن بلدان كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى جاهدةً إلى تقليص معدلات الفقر والحرمان، وتزداد هذه المهمة صعوبةً بسبب العديد من الأزمات المتداخلة، ويعد الإقصاء من سوق العمل السبب الأساسي للفقر والحرمان في المنطقة، إذ أن فرص العمل محدودة، لاسيما للنساء والشباب، ويشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية.

ويمكن أن تلعب الحماية الاجتماعية دورًا رئيسيًا في التخفيف من أوجه عدم المساواة، وأيضا في حماية الناس من الصدمات الاقتصادية والطبيعية، مع بناء رأس المال البشري، وتعزيز سبل المعيشة بطريقة مستدامة ماليا.

ويطلق البنك الدولي تقريرا جديدا بعنوان: "البناء من أجل الشمول.. إعادة تصوُّر الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ليحدد أولويات الإصلاح، لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولاً بطريقة فعَّالة.

وفي الفترة التي تسبق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مراكش 2023، ستتضمن فعالية إطلاق التقرير الجديد، حلقة نقاش عبر الإنترنت، سيشارك فيها كبار صانعي السياسات من مختلف دول المنطقة، وسيتحدثون عن الرؤى والتوصيات التي يتضمنها التقرير، من أجل تطوير إصلاحات السياسة من خلال ثلاث أدوات للحماية الاجتماعية؛ المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وقوانين وبرامج العمل لإرساء نظام للحماية الاجتماعية شاملٍ للجميع.