الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاحد 28 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

 

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وذلك وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاحد امام الجنيه المصري

بعد استقرار سعره في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 في البنوك. 

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

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