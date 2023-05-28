سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي خاصة من المقبلين علي الزواج ويسعون لحساب تكلفة "الشبكة" كما نطلق عليها في مصر، أو المستثمرين لأهمية الذهب وارتباطه بالاقتصاد العالمي.
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سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية
ننشر في التقرير التالي أخر تحديث عن سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق التعاملات في أسواق الذهب.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,686 جنيه
شراء 2,709 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,462 جنيه
شراء 2,483 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,350 جنيه
شراء 2,370 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,014 جنيه
شراء 2,031 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,567 جنيه
شراء 1,580 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,343 جنيه
شراء 1,354 جنيه
سعر الاونصة
بيع 83,526 جنيه
شراء 84,237 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,800 جنيه
شراء 18,960 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,685,714 جنيه
شراء 2,708,571 جنيه
تذبذب أسعار الذهب
شهدت الفترة الماضية حالة من التذبذب في أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قرار الحكومة بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وهذه الواردات في الذهب هي أشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).