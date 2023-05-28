سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي خاصة من المقبلين علي الزواج ويسعون لحساب تكلفة "الشبكة" كما نطلق عليها في مصر، أو المستثمرين لأهمية الذهب وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

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سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية



ننشر في التقرير التالي أخر تحديث عن سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق التعاملات في أسواق الذهب.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2,686 جنيه

شراء 2,709 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,462 جنيه

شراء 2,483 جنيه

سعر الذهب عيار 21



بيع 2,350 جنيه

شراء 2,370 جنيه

سعر الذهب عيار 18



بيع 2,014 جنيه

شراء 2,031 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,567 جنيه

شراء 1,580 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,343 جنيه

شراء 1,354 جنيه

سعر الاونصة

بيع 83,526 جنيه

شراء 84,237 جنيه

سعر الجنيه الذهب



بيع 18,800 جنيه

شراء 18,960 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,685,714 جنيه

شراء 2,708,571 جنيه

تذبذب أسعار الذهب



شهدت الفترة الماضية حالة من التذبذب في أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قرار الحكومة بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.



وهذه الواردات في الذهب هي أشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).