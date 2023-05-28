الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي خاصة من المقبلين علي الزواج ويسعون لحساب تكلفة "الشبكة" كما نطلق عليها في مصر، أو المستثمرين لأهمية الذهب وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية


ننشر في التقرير التالي أخر تحديث عن سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق التعاملات في  أسواق الذهب.

 

سعر الذهب عيار 24 


بيع 2,686 جنيه 
شراء 2,709 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 22 
بيع 2,462  جنيه 
شراء 2,483 جنيه

 

سعر الذهب عيار 21


بيع 2,350 جنيه 
شراء 2,370 جنيه

 

سعر الذهب عيار 18


بيع 2,014 جنيه 
شراء 2,031 جنيه

 

سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,567 جنيه 
شراء 1,580 جنيه

 

سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,343 جنيه 
شراء 1,354 جنيه

 

سعر الاونصة
بيع 83,526 جنيه 
شراء 84,237 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب


بيع 18,800 جنيه 
شراء 18,960 جنيه

سعر الكيلو
بيع 2,685,714  جنيه 
شراء 2,708,571 جنيه

 

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تذبذب أسعار الذهب 


شهدت الفترة الماضية حالة من التذبذب في أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قرار الحكومة بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.


وهذه الواردات في الذهب هي  أشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

 

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