السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" تناقش إنشاء مصفاة الذهب بمرسى علم الثلاثاء

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وأضاف الجبلاوي في تصريحات له، أنه تقدم بطلب إحاطة منذ أيام بشأن ضرورة إنشاء وتنفيذ مصفاة ذهب على وجه السرعة وذلك لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لقطاع الذهب وحرصه على حمايته باعتباره ثروة قومية وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وأفاد الجبلاوي بأن إنشاء مصفاة الذهب في مصر لها أثر كبير علي الاقتصاد الوطني بالإيجاب لأنها من شأنها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه، متسائلا: “من المسئول الذي تخاذل عن عدم وجود مصفاة  الذهب داخل الوزارة"، مشيرا إلى أن هناك دراسة بالفعل أعدت بالتكلفة ولم تنفذ حتى الآن.

وكان النائب محمد الجبلاوي تقدم بطلب إحاطة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن إنشاء مصفاة الذهب، مطالبا بسرعة مناقشته لأهميته وحماية ثروات مصر.

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