بعد طرحه في البورصة.. أستاذ إقتصاديات يقدم نصائح لشراء وثيقة الذهب

قال الدكتور محمد شعراوي أستاذ إقتصاديات أسواق المال، إن أسعار الذهب في الأسواق يدخل فيها سعر المصنعية ومتغيرات مالية أخرى مما أدى إلى إستحالة الاستثمار لبعض الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار لكن مدخراتهم لا تسمح الاستثمار في الذهب.

أضاف شعراوي، خلال لقاء له عبر فضائية "ten"، أن بعد الارتفاعات في أسعار الذهب تم طرح وثيقة للذهب تبدء من 10 جنيهات في البورصة حيث تضمن للمستثمرين الربح في حالة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في البورصة.

وأوضح أستاذ اقتصاديات، أن في حالة ارتفاع قيمة الذهب في الأسواق العالمية والبورصات بنسبة حوالي 20% ذلك يعني ان قيمة الوثيقة ترتفع بنفس القيمة ويصبح ثمنها 12 جنيهًا مما يساعد على مضاعفة الأرباح بالنسبة للمستثمرين.

وقدم أستاذ إقتصاديات ، نصائح للمواطنين أن من يريد يستثمر في هذه الوثيقة يتجنب المزيد من الانفاق على أسعار المصنعية والرسوم الأخرى لأن الوثيقة تستثمر في الذهب الخام وليس في المشغولات الذهبية.