برلمانى: تدخل الحكومة فى سعر الصرف يؤكد الانحياز للمواطن

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصري، لأن التثبيت منع ارتفاعات جديدة في سعر الصرف ومنع ارتفاعات الأسعار، وذلك من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على كل دول العالم ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار بلا شك سيعمل على استقرار سعر السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب أحمد عاشور، في بيانٍ اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس السيسي تصب في صالح المواطن والمستثمر، وستنعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية؛ لأنها طمأنت المستثمرين لضخ الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تستورد سلعا ومنتجات من الخارج بما يقدر بـ90 مليار دولار سنويًا، وهناك اعتماد كبير على الدولار، وأي ارتفاع في سعره سيؤثر على رفع الأسعار، وهو ما يتطلب ضرورة تقليل فجوة الاستيراد والدولار، وذلك بتقليل فاتورة الاستيراد، وذلك بتشجيعه على تعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا لمنع استيرادها من الخارج.

وأكد النائب أحمد عاشور أن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، خاصة أن الرئيس السيسي يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

كما شمل حديث الرئيس السيسي العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأجاب عن عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.