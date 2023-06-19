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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 19-6-2023

كتاكيت
كتاكيت

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19-6-2023 خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن في الأسعار.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19-6-2023 في بورصة الدواجن والشركات والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 

أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم في بورصة الدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم في بورصة الدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم في بورصة الدواجن 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين 19-6-2023 

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم في شركة طنبول للإستثمار الداجني 12 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 13 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 9 جنيهات للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

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تراجع أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم  في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19 يونيو عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

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