أخبار فاتتك| منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جنوب السودان وأسعار الفراخ والبانيه اليوم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جنوب السودان وديًا

اختتم منتخب مصر الأول، تدريباته السبت على ستاد القاهرة، قبل مواجهة منتخب جنوب السودان وديًا.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تنشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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غدًا.. ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت بقصر السينما

يحل مساء الأحد الموسيقار الكبير عمر خيرت ضيفًا على قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم في ندوة تكريم خاصة تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بالسجن 5 سنوات.

كان قد كشف أمر الإحالة، عن أن المتهم هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها.

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بعد اعتراض أولياء الأمور.. التعليم تعلق على تفتيش طلاب الثانوية داخل اللجان

رد خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على بعض اعتراضات أولياء الأمور بشأن تفتيش الطلاب بعد منتصف الوقت فى لجان الثانوية العامة.

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الصحة: لا توجد فيروسات عالمية منتشرة عقب فيروس كورونا حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير الصحة والسكان للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه حتى الآن لا يوجد أي تقارير علمية عن وجود فيروس جديد منتشر حاليًا في مصر أو العالم.

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