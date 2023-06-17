السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بالسجن 5 سنوات.

كان قد كشف أمر الإحالة، عن أن المتهم  هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو إعطاؤه مبلغ "خمسين ألف جنيه".

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارًا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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