السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد اعتراض أولياء الأمور.. التعليم تعلق على تفتيش طلاب الثانوية داخل اللجان

خالد عبدالحكم
خالد عبدالحكم

رد خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على بعض اعتراضات أولياء الأمور بشأن تفتيش الطلاب بعد منتصف الوقت فى لجان الثانوية العامة. 

وقال خالد عبدالحكم لـ"الدستور": "هذا شيء جيد وسيكون بالعصا الإلكترونية ولن يؤثر على الطلاب فى الحل، لأنهم لا يتم تفتيشهم ولكن سيتم المرور بالعصا الإلكترونية من أجل كشف أى اجهزة محمولة أو سماعات أو أي وسائل خاصة بالغش". 

وأضاف: "نناشد أولياء الأمور التنبيه على أولادهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان وعلى من يرغب في إضاعة الوقت في التفتيش عليه عدم الذهاب بالتليفون".

وكان قد صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الهاتف المحمول

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