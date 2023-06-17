منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جنوب السودان وديًا

اختتم منتخب مصر الأول، تدريباته اليوم السبت على ستاد القاهرة، قبل مواجهة منتخب جنوب السودان وديًا.

وكان فيتوريا قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة أمس عقب العودة من المغرب.

وبدأ مران المنتخب بتدريبات استشفائية من خلال إجراء بعض التدريبات لفك العضلات، وسط حالة من تركيز اللاعبين.

وقام فيتوريا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات ومنحهم بعض التعليمات الخططية استعدادًا لودية جنوب السودان.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة جنوب السودان الودية التي ستقام في الثامنة مساء غدًا الأحد على ستاد القاهرة.

وتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 عقب الفوز على غينيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من التصفيات.