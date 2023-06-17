غدًا.. ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت بقصر السينما

يحل مساء غدٍ الأحد الموسيقار الكبير عمر خيرت ضيفًا على قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم في ندوة تكريم خاصة تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يدير الندوة الناقد السينمائي طارق الشناوي ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض فيلم "ليلة القبض على فاطمة" من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فاتن حمامة وهو أحد أهم أعمال الموسيقار عمر خيرت.

وتأتي ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة وهذه الخطة على إثرها تم تكريم الفنان حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الاستعراض فريدة فهمي.

حفل عمر خيرت بعيد الأضحى

ويستعد الموسيقار عمر خيرت، للاحتفال مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، في "عين الحياة" أمام متحف الحضارة بعين الصيرة بمنطقة الفسطاط لأول مرة، وذلك يوم السبت الموافق 1 يوليو والذي يصادف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالها "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.