الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 20 /6 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية ثاني الأيام العشر في شهر ذي الحجة ازداد التساؤل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 /6/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا ببداية التعاملات، إذ أن سجل أقل سعر للشراء بحوالي 3 بنوك وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، نحو مبلغ 30.75 جنيه، وبالنسبة للأعلى بمصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 /6 /2023 في البنوك المصرية

 

وترصد "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في جميع البنوك المصرية.

 

ووفق المواقع الرسمية للبنوك فإنه بالنسبة للبيع لسعر الدولار الإثنين 19-6-2023 في جميع البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات، جاء الأقل بـ30.85 في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، والأعلى مبلغ 30.96 جنيه في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري   

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 يونيو في البنك المركزي المصري
جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء بـ30.83 جنيه والبيع 30.96 جنيه.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 يونيو في البنك الأهلي المصري
وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ30.85 جنيه للبيع، ويقدم بنك مصر نفس الأسعار. 
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك القاھرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك أبوظبي الإسلامي
وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه بالنسبة للبيع. 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو في البنك التجاري الدولي CIB
بينما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بنك الإسكندرية
وبالنسبة لسعر الدولار وصل اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندریة، جاء الشراء بـ 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

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