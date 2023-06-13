القبض على تشكيل عصابة تخصص في تزوير العملات بالقاهرة

تمكن رجال المباحث من ضبط عناصر تشكيل عصابة بالقاهرة والجيزة، تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير العملات "المحلية، الأجنبية"، وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة).

بمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه باصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية، وبسؤال باقي المتهمين أيدوا ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.