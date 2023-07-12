ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يبدأ بـ35 جنيهًا سعر متر السيراميك الفرز الثالث ليوم الأربعاء تسليم مصنع

سيراميك
سيراميك

استقرت أسعار السيراميك للفرز الثالث والثاني بالمسوق المحلية الأكثر رواجًا بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يوليو 2023، وقد يبدأ سعر متر السيراميك للفرز الثالث بقيمة 35 جنيها حتى 75 جنيها. 

وأن هناك مؤشرات بزيادة حركة تشييد الوحدات الخاصة للشباب والإقبال على الزواج، حيث تعد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من أكثر الشهور إقبالًا على الزواج، وبينما تكثر العروض والتخفيضات على السيراميك بجميع أنواعه المختلفة سواء كان للحوائط والأرضيات والحمامات والمطابخ. 

الدستور يرصد أسعار أنواع السيراميك ذات الفرز الأول والثاني والثالث بأرض المصانع دون إضافة شحن وناولون 

سعر متر السيراميك الفرز الثالث للمستهلك الفرز الثالث تسليم أرض المصنع 

جاء سعر متر سيراميك مارسيليا الفرز الثالث بقيمة 44 جنيهًا. 

وبلغ سعر متر سيراميك لابوتيه الفرز الثالث قيمة 40 جنيهًا. 

وسجل سعر متر سيراميك رويال الفرز الثالث قيمة تتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا.  

وبلغ سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز الثالث بنحو 75 جنيهًا.  

ويسجل سعر متر سيراميك كليوباترا الفرز الثالث بين 35 جنيهًا إلى 70 جنيهًا. 

سعر متر السيراميك الفرز الثاني للمستهلك تسليم أرض المصنع 

 سجل سعر المتر سيراميك عادي فرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا. 

وجاء سعر متر سيراميك رويال  الفرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا. 

وبلغ سعر متر سيراميك مارسيليا الفرز الثاني  قيمة 70 جنيهًا. 

بينما بلغ سعر متر سيراميك لابويته الفرز الثاني بين 55 إلى 75 جنيهًا. 

واوصل سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز الثاني بقيمة 85 جنيهًا. 

وبلغ سعر متر سيراميك كليوباترا الفرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا. 

سعر متر  السيراميك الفرز الأول للمستهلك تسليم أرض المصنع 

ورصد سعر مير سيراميك الفرز الأول لمارسيليا بقيمة 55 جنيهًا. 

وسجل سعر متر سيراميك باركية الفرز الأول ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا. 

وصل سعر متر سيراميك لابوتيه الفرز الأول يتراوح بين 60 إلى 90 جنيهًا. 

وجاء سعر متر سيراميك ليزر الفرز الأول يتراوح بين 60 إلى 120 جنيهًا. 

بينما جاء سعر متر السيراميك عادي الفرز الأول بقيمة 120 جنيهًا. 

 وقد يتراوح سعر متر البورسلين بالسوق المحلية للمستهلك بين 239 جنيهًا حتى 269 جنيهًا. 

35 جنيها الفرز الثالث لمصنع تسليم السيراميك

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

"مش مالى عينها وخانتنى مرتين".. تفاصيل دعوى زنا من عامل ضد زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى