يبدأ بـ35 جنيهًا سعر متر السيراميك الفرز الثالث ليوم الأربعاء تسليم مصنع

استقرت أسعار السيراميك للفرز الثالث والثاني بالمسوق المحلية الأكثر رواجًا بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يوليو 2023، وقد يبدأ سعر متر السيراميك للفرز الثالث بقيمة 35 جنيها حتى 75 جنيها.

وأن هناك مؤشرات بزيادة حركة تشييد الوحدات الخاصة للشباب والإقبال على الزواج، حيث تعد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من أكثر الشهور إقبالًا على الزواج، وبينما تكثر العروض والتخفيضات على السيراميك بجميع أنواعه المختلفة سواء كان للحوائط والأرضيات والحمامات والمطابخ.

الدستور يرصد أسعار أنواع السيراميك ذات الفرز الأول والثاني والثالث بأرض المصانع دون إضافة شحن وناولون

سعر متر السيراميك الفرز الثالث للمستهلك الفرز الثالث تسليم أرض المصنع

جاء سعر متر سيراميك مارسيليا الفرز الثالث بقيمة 44 جنيهًا.

وبلغ سعر متر سيراميك لابوتيه الفرز الثالث قيمة 40 جنيهًا.

وسجل سعر متر سيراميك رويال الفرز الثالث قيمة تتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا.

وبلغ سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز الثالث بنحو 75 جنيهًا.

ويسجل سعر متر سيراميك كليوباترا الفرز الثالث بين 35 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الثاني للمستهلك تسليم أرض المصنع

سجل سعر المتر سيراميك عادي فرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا.

وجاء سعر متر سيراميك رويال الفرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا.

وبلغ سعر متر سيراميك مارسيليا الفرز الثاني قيمة 70 جنيهًا.

بينما بلغ سعر متر سيراميك لابويته الفرز الثاني بين 55 إلى 75 جنيهًا.

واوصل سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز الثاني بقيمة 85 جنيهًا.

وبلغ سعر متر سيراميك كليوباترا الفرز الثاني بقيمة 75 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الأول للمستهلك تسليم أرض المصنع

ورصد سعر مير سيراميك الفرز الأول لمارسيليا بقيمة 55 جنيهًا.

وسجل سعر متر سيراميك باركية الفرز الأول ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك لابوتيه الفرز الأول يتراوح بين 60 إلى 90 جنيهًا.

وجاء سعر متر سيراميك ليزر الفرز الأول يتراوح بين 60 إلى 120 جنيهًا.

بينما جاء سعر متر السيراميك عادي الفرز الأول بقيمة 120 جنيهًا.

وقد يتراوح سعر متر البورسلين بالسوق المحلية للمستهلك بين 239 جنيهًا حتى 269 جنيهًا.