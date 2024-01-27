أستاذ قانون دولى يفجّر مفاجأة حول مصير نتنياهو بعد قرار محكمة العدل

علّق الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن حكمها ضد إسرائيل، مؤكدا أن القرار جاء أقل من الطموحات الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "الفلسطينيون كانوا يأملون في وقف إطلاق النار لأنه الإجراء الأخطر والأهم، كما كانت طموحاتهم عودة النازحين إلى منازلهم حتى وإن كانت مدمرة".

قرار محكمة العدل الدولية غير كافٍ

وأضاف: "قرار محكمة العدل الدولية جيد ولكنه ليس بما يكفي آمال وطموحات أهل فلسطين، وإذا نظرنا للمجمل سنجد به العديد من الإيجابيات، أبرزها مقاضاة إسرائيل وصدور قرار قضائي ضدها لأول مرة بالتاريخ".

وتابع: "قرار محكمة العدل الدولية فتح الشهية أمام مقاضاة إسرائيل، فمن المتوقع وجود محاولات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الشهر المقبل".

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس أن القرار جاء على الطريق الصحيح، وبداية جيدة لمحاولة إثبات ظلم عاشه أهل غزة وفلسطين بشكل عام، وسيكون خطوة على طريق إيجاد حل سياسي عادل.