السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قرار محكمة العدل صفعة لإسرائيل وينتصر لحقوق فلسطين

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بإدانة دولة الاحتلال، قائلا إنه انتصار للحقوق الفلسطينية وصفعة حقيقية لدولة الاحتلال أمام العالم.

 

أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بقرارات العدل الدولية 

 

ونوه “الصيرفي” في تصريحات صحفية له اليوم أهمية التزام الجانب الإسرائيلي، بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، في غزة. قائلا: ان دولة الاحتلال اصبحت مكشوفة أمام العالم.

قرار محكمة العدل الدولية كشف دولة الاحتلال أمام العالم

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن ترحيب مصر بقرار محكمة العدل الدولية كشف دولة الاحتلال، أمام العالم بالجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتواصلها على مدى شهور.

وأشار الصيرفي ان قرار محكمة العدل الدولية المدين للاحتلال، يشدد كذلك في مضمونه على ضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع وهو الذي يتجه لكارثة إنسانية.

واختتم أن مصر في طليعة الدول العربية والاسلامية، التي رحبت بالقرار وفي مقدمة الدول التي رفضت العدوان منذ اللحظة الاولى، وتعارض استمراره بشدة نصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

النائب أمين جابر الصيرفي لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ محكمة العدل الدولية الاحتلال العالم

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