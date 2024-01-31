أستاذ استثمار يوجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن العملات المزورة

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن تأثير التصدي للمتلاعبين بالعملات على ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأزمات التي تحدث والتربح على حساب المواطن البسيط والدولة قدرها التعامل مع هذا الأمر.

وأضاف إبراهيم في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن استمرار هذا الأمر يضر بالجميع، موجهًا رسالة للمواطنين مطالبهم بعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الاستغلال والجشع، لأن هذا قد يؤثر عليهم بمزيد من الخسائر.

وتابع: "ما نشهده في سوق العملات نشهده في كل الأسواق مثل ظهور مشغولات ذهبية المغشوشة والتي ليس لها مصدر".

وطالب بضرورة الإبلاغ عن التعاملات التي تتم في أطر غير رسمية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على مزيد من الضبط للوضع الاقتصادي.