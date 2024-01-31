الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار يوجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن العملات المزورة

العملات المزورة
العملات المزورة

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن تأثير التصدي للمتلاعبين بالعملات على ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأزمات التي تحدث والتربح على حساب المواطن البسيط والدولة قدرها التعامل مع هذا الأمر.

وأضاف إبراهيم في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن استمرار هذا الأمر يضر بالجميع، موجهًا رسالة للمواطنين مطالبهم بعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الاستغلال والجشع، لأن هذا قد يؤثر عليهم بمزيد من الخسائر.

وتابع: "ما نشهده في سوق العملات نشهده في كل الأسواق مثل ظهور مشغولات ذهبية المغشوشة والتي ليس لها مصدر".

وطالب بضرورة الإبلاغ عن التعاملات التي تتم في أطر غير رسمية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على مزيد من الضبط للوضع الاقتصادي.

العملات المزورة التلاعب بالعملات العملات المتلاعبين بالعملات اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن إطلاق مسابقات للتوظيف فى 7 جهات

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين