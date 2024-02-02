بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يحرص طلاب الأزهر الشريف وأولياء أمورهم منذ انتهاء امتحانات الترم الأول معرفة بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ورابط الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ويقدم «الدستور»، في هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح جميع أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد كافة الدرجات واعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، وذلك فور اعتمادها والإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الأزهرية

الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا. الضغط على نتائج الامتحانات. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024. كتابة رقم الجلوس. ثم قم بكتابة المنطقة التابع لها الطالب. واخيرا الضغط على استعلام.

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توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وجاء توزيع جميع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 وهي كالآتي: