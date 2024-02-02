محمد العرابي: التوترات تتزايد نتيجة عمليات البحر الأحمر العسكرية وحرب غزة

قال رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، إن التوترات تتزايد بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعيات العمليات العسكرية التى يشهدها المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال المجلس المصرى للشئون الخارجية لوفد من وزارة خارجية سنغافورة، يضم كلا من ريمون تشاو نائب مدير مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، وكيفين تشيوك نائب مدير مديرية آسيا والمحيط الهادئ.

وحذر العرابى، خلال اللقاء، من انفجار الأوضاع بالشرق الأوسط واتساع رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى إلى حلبة الصراع، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنقاذ المنطقة وإعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار.

عدوان مستمر وإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن لقاءه مع الوفد السنغافوري تناول الأوضاع الإقليمية الخطيرة، كما تم التأكيد على الأهمية البالغة لزيادة المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة وضمان وصولها ونفادها لإغاثة المدنيين المحاصرين والذين يتعرضون لعدوان مستمر وإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وزير الخارجية الأسبق دولة سنغافورة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وبحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بأمان وسلام بجانب إسرائيل، وإلى تضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإنقاذ أهل غزة.

وأشار السفير محمد العرابى إلى أن اللقاء تتطرق أيضًا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة والرغبة المشتركة في تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة بمجال التعليم والتدريب لشباب الدبلوماسيين بكلا البلدين، منوهًا بأن العلاقات الثنائية شهدت دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة.