مد أجل الحكم على المتهمين بإنهاء حياة "الطفلة مكة" بالسلام

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مكة، بعد احتجازها وتعذيبها والاعتداء عليها حتى الموت، بمنطقة السلام لجلسة 5 مارس للحكم.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول قد ألقت القبض على زوج عمة مكة بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين اعتداء زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.