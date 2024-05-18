أثارت الفنانة رانيا منصور، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها للتحرش أثناء تواجدها في حفل النجم وائل جسار الذى أقيم داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، ما جعلها تتصدر محركات البحث على موقع البحث العالمي جوجل.

رانيا منصور.. القصة الكاملة لتعرضها لـ التحرش وسر الإفراج عن المتهم

تعرضت الفنان رانيا منصور للتحرش اللفظي من شخص يبلغ من العمر 48 عامًا، أثناء تواجدها في حفل الفنان وائل جسار بمدينة نصر، حيث تعدى عليها المتهم، بالتحرش اللفظي، مما أدى إلى قيامها بتحرير محضرًا ضده، وتحول المحضر إلى نيابة مدينة نصر، ولكن انتهى الأمر بالإفراج عن المتهم.

من جانبها أعربت رانيا عن استيائها الشديد لتعرضها للتحرش، وتعرض العديد من الفتيات إلى كثير مثل هذه المواقف، وكشفت "رانيا" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلة: تعرضت للتحرش اللفظي وأصريت على تقديم بلاغاً ضد الشخص المتحرش حتى يتم معاقبته بشكلا قانونيا ورسميا، ولكن عندما ذهبت للإدلاء بكل التفاصيل، وجدته مضطرباً نفسياً فتراجعت عن التقرير وتنازلت عن المحضر احترما لظروفه ولعائلته.

وكان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الفنانة رانيا منصور تتهم فيه شابا بالتحرش بها لفظيا أثناء حفل للفنان وائل جسار داخل أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتهم عمره 48 سنة، وتم ضبطه وأنكر ارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات تبين أن المتهم مهتز نفسيًا ويعاني من اضطرابات نفسية منذ 11 سنة، وبالعرض على النيابة العامة تصالح الطرفان، وقررت النيابة الإفراج عن المتهم.

اخر أعمال رانيا منصور

الجدير بالذكر أن رانيا منصور، شاركت مؤخرا فى بطولة حكاية "عيشها بفرحة" احدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبوالروس، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

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