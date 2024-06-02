كارفخال رجل نهائى دورى أبطال أوروبا 2024

حصد داني كارفخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة رجل مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز كارفخال هدف تقدم ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة 73 من عمر المباراة من رأسية بعد عرضية من توني كروس.

وتوج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

سجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة.

وحصد الفريق الملكي اللقب الخامس عشر في تاريخه.