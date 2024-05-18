السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منى عبد الغنى عن ظاهرة التحرش: "مش طبعك أيها الرجل المصرى"

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

علقت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على فضائية cbc، إن مطالبة القومي للمرأة شركات النقل الذكي بالالتزام بالقانون في اختيارالسائقين، من الأمور المشروعة لضمان سلامة العملاء.

وناشدت "عز الدين"، بضرورة اختيار شركات النقل الذكي للسائقين بمواصفات جيدة تسهم في زيادة الأمان لكل العملاء، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين أمر هام لضمان استمرار عمل هذه الشركات.

من جانبها، قالت منى عبد الغني، إحدى مقدمات البرنامج، إنه ليس من صفات المصريين التحرش قائلة: "مش طبعك أيها الرجل المصري التحرش".

وأضافت، أن المخدرات والإدمان السبب في ظهور هذه الأحداث، مشيرة إلى أن الفتيات أصبحن لا يخشين من المجتمع، فتطبيقات النقل الموجودة في كل مكان بالعالم، لكن الخوف من القانون هو الذي يسيطر.

منى عبد الغني الرجل المصري الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC التحرش

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