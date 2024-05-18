رئيس الوزراء: نسعى لتطوير قطاع الصناعة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة المصرية الفترة المقبلة، هو تطوير قطاع الصناعة، من أجل توفير معيشة جيدة لكل المواطنين.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته عقب جولته التفقدية بمحافظة بنى سويف، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى لكل العقبات من أجل تنمية مدن ومحافظات الصعيد.

وتفقد مدبولي، 4 مصانع خلال جولته بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار من أجل زيادة الإنتاج قائلًا: "مصر سترى كل الخير إن شاء الله الفترة المقبلة".