أشرف صبحي: نسعى بتخطيط علمي لحصد 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هدفي الأول والأخير هو تطوير الرياضة المصرية بما يواكب العالم المتقدم في عصرنا الحالي.

وأضاف "صبحي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أننا عقدنا اجتماع مهم اليوم مع رؤوساء الاتحادات للبت في الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

ونوه وزير الشباب والرياضة، أننا نسعى بتخطيط علمي ممنهج، إلى حصد 10 ميداليات أولمبية في أولمبياد باريس 2024، ونثق في البعثة المصرية كل الثقة.

وأشار "صبحي"، من 2 إلى 4 ملايين دولار تكلفة إعداد لاعب يحصد ميدالية أولمبية، والوزارة تفعل كل ما هو صالح للبعثة من أجل حصد البطولات والميداليات.