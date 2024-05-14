الثلاثاء 14 مايو 2024
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جمال شقرة: حكومة نتنياهو تدخل التاريخ من أقذر أبوابه بسبب جرائم الإبادة الجماعية

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن حكومة بنيامين نتنياهو، تدخل التاريخ من أقذر أبوابه، بسبب ما تقوم به من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "شقرة"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية منذ النكبة حتى وقتنا هذا.

ونوه، أن التاريخ لا ينسى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، من إبادة جماعية وتهجير للشعب الفلسطيني من مكان لمكان داخل الحدود الفلسطينية.

وتابع، أن مصر داعية السلام في الإقليم، وترد على الأكاذيب الإسرائيلية بشكل واضح ودبلوماسي، مبينة أن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير في ظل صمت دولي.

جرائم الإبادة الجماعية الفلسطينيين الإبادة الجماعية في المساء مع قصواء cbc بنيامين نتنياهو

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